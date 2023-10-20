В течении месяца станет доступна пятая бета-версия ОС "Аврора"Для участников бета-тестирования
Пятая версия отечественной операционной системы "Аврора" готовится к бета-тестированию и станет доступна участникам в течение ближайшего месяца, объявила руководитель бета-программы "Аврора", Татьяна Казнова, пишет ТАСС.
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Пятую версию "Авроры" мы анонсируем в конце этого - начале следующего года, а в программе бета-тестирования участники могут попробовать "Аврору" пятой версии уже в течение ближайшего месяца.
Операционная система "Аврора" является первой российской мобильной операционной системой и может быть установлена на различные мобильные устройства. Она успешно прошла сертификацию Федеральной службы безопасности России, зарегистрирована в Роспатенте и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.
Бета-тестирование новой версии операционной системы будет проводиться компанией "Открытая мобильная платформа" при поддержке "Ростелекома".