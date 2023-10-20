В России
16:11, 20 октября 2023
1 мин.

В течении месяца станет доступна пятая бета-версия ОС "Аврора"

Для участников бета-тестирования

Пятая версия отечественной операционной системы "Аврора" готовится к бета-тестированию и станет доступна участникам в течение ближайшего месяца, объявила руководитель бета-программы "Аврора", Татьяна Казнова, пишет ТАСС.

В течении месяца станет доступна пятая бета-версия ОС "Аврора"

© Ferra

Пятую версию "Авроры" мы анонсируем в конце этого - начале следующего года, а в программе бета-тестирования участники могут попробовать "Аврору" пятой версии уже в течение ближайшего месяца.

Татьяна Казнова
Руководитель бета-программы "Аврора"

Операционная система "Аврора" является первой российской мобильной операционной системой и может быть установлена на различные мобильные устройства. Она успешно прошла сертификацию Федеральной службы безопасности России, зарегистрирована в Роспатенте и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.

Бета-тестирование новой версии операционной системы будет проводиться компанией "Открытая мобильная платформа" при поддержке "Ростелекома".

Новости партнеров
Новости партнеров