В «Технограде» на ВДНХ появятся курсы по дизайну, IT и строительству

Курсы предоставят возможность развить технические навыки и открыть новые карьерные перспективы. Среди предложенных программ — технологии производства, информационные технологии, дизайн, строительство, электроэнергетика и автомобильный сервис. Всего будет доступно более 25 курсов.

Для жителей Москвы средним или высшим образованием предусмотрена возможность получить дополнительное профессиональное образование по программе «Электросварщик: аргонодуговая и полуавтоматическая сварка». Программа включает онлайн-занятия с преподавателем и практические занятия по сварке в мастерской.

Также будут представлены онлайн-курсы по информационным технологиям и дизайну. Курсы по дизайну охватят различные аспекты создания уникального дизайна с использованием компьютерной графики, включая анимацию и создание видеотегов.

Курсы дополнительного образования также расширяются и актуализируются новыми модулями, чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда.

Семь очных курсов предлагают возможность углубленного изучения инновационных материалов и технологий в строительстве. Участники занятий познакомятся с особенностями монтажа кровель, теплоизоляцией фасадов и гидроизоляцией фундамента.