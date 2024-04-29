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В России
Опубликовано 29 апреля 2024, 18:15
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В «Технограде» на ВДНХ появятся курсы по дизайну, IT и строительству

Более 25
В «Технограде» на ВДНХ в Москве в мае начнутся курсы дополнительного образования для жителей столицы. Программы охватывают широкий спектр направлений, включая дизайн, строительство и информационные технологии.
В «Технограде» на ВДНХ появятся курсы по дизайну, IT и строительству

© Ferra.ru

Курсы предоставят возможность развить технические навыки и открыть новые карьерные перспективы. Среди предложенных программ — технологии производства, информационные технологии, дизайн, строительство, электроэнергетика и автомобильный сервис. Всего будет доступно более 25 курсов.

Для жителей Москвы средним или высшим образованием предусмотрена возможность получить дополнительное профессиональное образование по программе «Электросварщик: аргонодуговая и полуавтоматическая сварка». Программа включает онлайн-занятия с преподавателем и практические занятия по сварке в мастерской.

Также будут представлены онлайн-курсы по информационным технологиям и дизайну. Курсы по дизайну охватят различные аспекты создания уникального дизайна с использованием компьютерной графики, включая анимацию и создание видеотегов.

Курсы дополнительного образования также расширяются и актуализируются новыми модулями, чтобы соответствовать современным требованиям рынка труда.

Семь очных курсов предлагают возможность углубленного изучения инновационных материалов и технологий в строительстве. Участники занятий познакомятся с особенностями монтажа кровель, теплоизоляцией фасадов и гидроизоляцией фундамента.