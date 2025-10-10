В «Технополисе Москва» создадут завод по выпуску промышленных роботов

Как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, общий объем инвестиций в проект составит около 730 миллионов рублей. На новом производстве, которое разместится на площадке «Алабушево», планируется создать 180 рабочих мест. Площадь предприятия превысит 5,2 тысячи квадратных метров.

По словам директора компании Антона Бычковского, до 60% продукции будет поставляться предприятиям российских госкорпораций. Уровень локализации производства достигнет 80%, что соответствует курсу на импортозамещение в высокотехнологичных отраслях.

Производственные мощности позволят выпускать до 19 роботизированных систем в год.