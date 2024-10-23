В Telegram появилась новая схема мошенничества

Согласно рассылкам, мошенники якобы получили сообщения о мошенничестве с аккаунтом и приглашают пользователей срочно подтвердить свою учетную запись, угрожая её блокировкой. В «Лаборатории Касперского» отметили, что такие сообщения являются фишингом, так как аккаунт не соответствует официальным уведомлениям Telegram и может быть заблокирован.

Эксперты предупреждают, что переход на указанные ссылки может привести к попаданию на фейковую страницу авторизации, где пользователи могут случайно ввести свои данные, включая номер телефона и пароль. Заместитель главы центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura, Александр Вураско, отметил, что целью мошенников является кража аккаунтов в Telegram.