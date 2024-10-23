В Telegram появилась новая схема мошенничества

Опубликовано 23 октября 2024, 15:111 мин.
В Telegram появилась новая схема мошенничестваПользователи рискуют потерять аккаунты и личные данные
В Telegram появилась новая мошенническая схема, направленная на кражу данных российских пользователей. Злоумышленники создают аккаунт с названием «Советы по безопасности» и отправляют сообщения, в которых предупреждают о якобы блокировке учетной записи из-за «мошеннических действий». Потенциальные жертвы получают призыв перейти по ссылке в «системный центр» для подтверждения своей учетной записи.
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Согласно рассылкам, мошенники якобы получили сообщения о мошенничестве с аккаунтом и приглашают пользователей срочно подтвердить свою учетную запись, угрожая её блокировкой. В «Лаборатории Касперского» отметили, что такие сообщения являются фишингом, так как аккаунт не соответствует официальным уведомлениям Telegram и может быть заблокирован.
Эксперты предупреждают, что переход на указанные ссылки может привести к попаданию на фейковую страницу авторизации, где пользователи могут случайно ввести свои данные, включая номер телефона и пароль. Заместитель главы центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura, Александр Вураско, отметил, что целью мошенников является кража аккаунтов в Telegram.