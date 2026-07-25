В ТГАСУ создадут цифровые копии зданий с помощью дронов

С сентября 150 студентов семи направлений, включая архитекторов, строителей, геодезистов, инженеров, сметчиков и IT-специалистов, будут работать над созданием цифровых копий реальных объектов.

Разработанные модели планируют применять для проектирования, государственной и негосударственной строительной экспертизы, подготовки смет и планирования работ. Программа реализуется в рамках проекта «Приоритет-2030» с участием отраслевых экспертов, отметили в пресс-службе.

В университете отмечают, что обучение направлено на подготовку специалистов, которые смогут работать с объектами на всех этапах их жизненного цикла в цифровой среде.