В России
Опубликовано 25 июля 2026, 21:58
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В ТГАСУ создадут цифровые копии зданий с помощью дронов

Модели помогут проектировать и считать сметы
В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) сообщили, что ученые вуза займутся разработкой цифровых моделей учебных корпусов и территории кампуса. Для этого будут использовать данные лазерного сканирования и съемку с дронов.
В ТГАСУ создадут цифровые копии зданий с помощью дронов

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С сентября 150 студентов семи направлений, включая архитекторов, строителей, геодезистов, инженеров, сметчиков и IT-специалистов, будут работать над созданием цифровых копий реальных объектов.

Разработанные модели планируют применять для проектирования, государственной и негосударственной строительной экспертизы, подготовки смет и планирования работ. Программа реализуется в рамках проекта «Приоритет-2030» с участием отраслевых экспертов, отметили в пресс-службе.

В университете отмечают, что обучение направлено на подготовку специалистов, которые смогут работать с объектами на всех этапах их жизненного цикла в цифровой среде.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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