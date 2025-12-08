В ТГАСУ улучшили прочность цементных составов и стройматериалов

Были созданы два вида составов: с добавлением золы или природного мела, а также комплекса ускорителей твердения. Через 28 дней их прочность увеличивается на 30–36% по сравнению с обычными материалами. Производство не требует дополнительного помола, пластификаторов и пропаривания.

Также ученые представили легкий теплоизоляционный материал на основе бумаги и полиуретана, отличающийся повышенной стойкостью к давлению. Кроме того, разработан более плотный бумажный композит с полимерными связующими, выдерживающий нагрузку 21–34 МПа.

Для нефтегазовой отрасли были разработаны композиты на основе тампонажного цемента. При добавлении водоразбавляемого полиуретана их прочность при сжатии и изгибе возрастает на 14% и 10%, а водопоглощение снижается в 1,8 раза, отметили в пресс-службе вуза.

Работы выполнены в рамках программы «Приоритет — 2030».