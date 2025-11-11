В Тихвине создадут экокластер с переработкой 40 тысяч тонн отходов

Проект предусматривает переработку бумажных, пластиковых, резиновых, пищевых, стеклянных и древесных отходов. На площадке также будут внедряться системы раздельного сбора с использованием искусственного интеллекта и вестись экологическое просвещение.

Соглашение подписали компания «ЭФИР» (входит в группу «Роснано») и администрация Тихвинского района. Финансирование осуществляется через целевые фонды с возможным привлечением инвестиций цифровыми финансовыми активами.

Организаторы ожидают, что запуск кластера создаст новые рабочие места, внедрит современные технологии глубокой переработки и стимулирует развитие экологически ответственного бизнеса. Проект реализуется в рамках модели циклической экономики при поддержке АСИ.