В Тольятти модернизировал линию контроля двигателей для Lada Niva

Главной задачей модернизации является автоматизация селективной сборки. После того как линия измеряет блок цилиндров с точностью до одного микрона, система автоматически подбирает подходящие детали для обеспечения нужных зазоров. Это должно повысить ресурс двигателя. В линию встроили 70 датчиков, которые проводят контроль в нескольких точках каждой поверхности. Производительность составляет до 100 блоков в час, а количество проверяемых типов блоков выросло с одного до пяти, отметил ректор ТГУ Михаил Криштал.

Все данные измерений передаются в информационную систему завода. На каждый блок лазером наносят серийный номер и QR-код. В этом коде зашифрована информация о результатах контроля. Считать данные можно при сборке или во время обслуживания машины, например, чтобы правильно подобрать детали для замены. Лазерная маркировка также защищает продукцию от подделок.