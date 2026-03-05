В России
В Тольятти модернизировал линию контроля двигателей для Lada Niva

На «Автовазе» внедрили систему защиты от подделок
В пресс-службе Тольяттинского государственного университета (ТГУ) сообщили, что специалисты вуза завершили проект по обновлению оборудования на «Автовазе». Специалисты передовой инженерной школы «ГибридТех» модернизировали итальянскую линию контроля компании Marposs, которая теперь проверяет блоки цилиндров для нового двигателя Lada Niva объемом 1,8 литра.
Главной задачей модернизации является автоматизация селективной сборки. После того как линия измеряет блок цилиндров с точностью до одного микрона, система автоматически подбирает подходящие детали для обеспечения нужных зазоров. Это должно повысить ресурс двигателя. В линию встроили 70 датчиков, которые проводят контроль в нескольких точках каждой поверхности. Производительность составляет до 100 блоков в час, а количество проверяемых типов блоков выросло с одного до пяти, отметил ректор ТГУ Михаил Криштал.

Все данные измерений передаются в информационную систему завода. На каждый блок лазером наносят серийный номер и QR-код. В этом коде зашифрована информация о результатах контроля. Считать данные можно при сборке или во время обслуживания машины, например, чтобы правильно подобрать детали для замены. Лазерная маркировка также защищает продукцию от подделок.

