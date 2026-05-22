В Тольятти начали выпуск генераторов для Lada

Опубликовано 22 мая 2026, 19:061 мин.
В Тольятти начали выпуск генераторов для LadaМощность производства достигнет 700 тысяч в год
В Тольятти компания «НПК Автоприбор Искра» запустила серийное производство автомобильных генераторов для Lada Vesta, Largus и Granta. Проект поддержал Фонд развития промышленности. Мощность новой линии составляет до 700 тысяч изделий в год. Общие инвестиции — 763 миллиона рублей, из которых 567 миллионов в виде льготного займа под 3% годовых предоставил ФРП по программе «Автокомпоненты».
Средства направили на покупку линий сборки ротора и статора, финальной сборки генераторов, а также на оборудование для контроля качества. Ранее часть генераторов на конвейер «Автоваза» поставляли иностранные компании. После выхода на полную мощность завод планирует поставлять «Автовазу» до 480 тысяч генераторов ежегодно. Компания также готова обеспечить потребности и других российских автозаводов, отметили в пресс-службе фонда.
По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, запуск отвечает стратегической задаче углубления локализации критически важных компонентов двигателя. Минпромторг назвал автопром приоритетной отраслью для поддержки.