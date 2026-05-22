В Тольятти начали выпуск генераторов для Lada

Мощность производства достигнет 700 тысяч в год

В Тольятти компания «НПК Автоприбор Искра» запустила серийное производство автомобильных генераторов для Lada Vesta, Largus и Granta. Проект поддержал Фонд развития промышленности. Мощность новой линии составляет до 700 тысяч изделий в год. Общие инвестиции — 763 миллиона рублей, из которых 567 миллионов в виде льготного займа под 3% годовых предоставил ФРП по программе «Автокомпоненты».