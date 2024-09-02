В Тольятти появился технопарк Передовой инженерной школы

По словам министра, создание технопарка является важным шагом для сближения системы высшего образования и бизнеса. Он подчеркнул, что новая площадка позволит студентам и преподавателям эффективно решать инженерные и технологические задачи, стоящие перед современными компаниями.

В 2024 году в технопарке откроются пять специализированных образовательных пространств. В их числе инжиниринговый центр высокотехнологичных производств, региональный учебный центр систем автоматизированного проектирования и три лаборатории: ультразвуковых технологий, лазерных технологий и мехатроники.