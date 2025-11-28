В Тольятти создали установку для испытания бензобаков

Как пояснил инженер университета Андрей Афанасьев, установка представляет собой миниатюрную АЗС, которая в лабораторных условиях безопасно заправляет тестируемый бак бензином. Система имитирует реальные условия эксплуатации автомобиля, собирая статистику по необходимым параметрам.

Разработка позволяет оценивать характеристики топливных баков при разных режимах работы и проверять их соответствие требованиям экологической безопасности. Это первое и единственное в России оборудование такого типа, созданное в рамках программы «Приоритет-2030». Его использование поможет повысить качество автокомпонентов и сократить сроки их разработки.