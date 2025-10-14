В Тольятти создали устройство для защиты электросетей от магнитных бурь

Геоиндуцированные токи, возникающие во время магнитных бурь, могут вызывать перегрев оборудования и приводить к сбоям в энергосистемах. Новое устройство отслеживает ток в нейтрали трансформатора и автоматически изменяет режим заземления при обнаружении опасных значений. Одновременно система анализирует состояние магнитной системы трансформатора.

Как отметил один из авторов разработки Олег Федяй, устройство ограничивает именно те токи, которые представляют опасность для оборудования. При этом система передает сигнал диспетчеру для принятия дополнительных мер защиты.

По данным Минобрнауки, что отечественное решение отличается более простой конструкцией и зарубежными аналогами.

После сборки опытного образца устройство планируют установить на действующей подстанции для мониторинга эффективности. Ученые также разработали методику выбора мест установки и компьютерную программу для управления системой.