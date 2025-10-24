В Томске напечатали на 3D-принтере опоры для мостов

Опубликовано 24 октября 2025, 21:351 мин.
В Томске напечатали на 3D-принтере опоры для мостовИз переработанного пластика
Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) создали технологию производства опорных элементов для мостов с использованием 3D-печати. В качестве материала применяются переработанные полимеры, что снижает экологическую нагрузку.
Разработанные конструкции включают опорные стойки, балки и другие элементы, которые значительно легче традиционных деревянных аналогов. Это преимущество особенно важно для удаленных районов, куда сложно доставлять тяжелые строительные материалы и технику.
По оценкам разработчиков, срок службы новых конструкций исчисляется сотнями лет, что превышает показатели деревянных сооружений. Монтаж осуществляется непосредственно на месте — составные части легко соединяются между собой без применения специализированного оборудования.
Технология позволяет создавать как сборные, так и цельные конструкции сложных форм, включая арочные пешеходные мосты.