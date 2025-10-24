В Томске напечатали на 3D-принтере опоры для мостов

Разработанные конструкции включают опорные стойки, балки и другие элементы, которые значительно легче традиционных деревянных аналогов. Это преимущество особенно важно для удаленных районов, куда сложно доставлять тяжелые строительные материалы и технику.

По оценкам разработчиков, срок службы новых конструкций исчисляется сотнями лет, что превышает показатели деревянных сооружений. Монтаж осуществляется непосредственно на месте — составные части легко соединяются между собой без применения специализированного оборудования.

Технология позволяет создавать как сборные, так и цельные конструкции сложных форм, включая арочные пешеходные мосты.