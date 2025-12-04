В Томске нашли быстрый способ создавать сверхтермостойкий материал

Это вещество служит основой для создания тугоплавкой керамики, которая не разрушается при очень высоких температурах. Такие материалы незаменимы в металлургии, химической и цементной промышленности, например, для производства печей и огнеупорных деталей.

Традиционные способы производства шпинели требуют много энергии и времени из-за необходимости длительного нагрева. Томские учёные предложили использовать для этого дуговую плазму. Она создаёт температуру в тысячи градусов и практически мгновенно расплавляет исходное сырьё — оксиды или даже природные минералы. «Даже при использовании неперемешанных компонентов в результате синтеза мы получаем однофазную шпинель», — пояснил научный сотрудник Шариф Шарафеев.

Новая технология позволяет не только ускорить процесс и снизить затраты, но и использовать различное, в том числе некондиционное, сырьё. Это важно для импортозамещения в критических отраслях.