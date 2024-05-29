В Томске откроется лаборатория нейропсихиатрии для реабилитации пациентов

Современные люди все чаще сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) из-за стресса и других травмирующих событий. Уязвимой категорией являются участники боевых действий и их семьи. Информационный поток из СМИ и социальных сетей также влияет на развитие психических расстройств, отметили в пресс-службе.

Руководитель лаборатории Николай Бохан отметил, что необходимо предотвратить высокую нагрузку на здравоохранение и модернизировать работу психотерапевтических служб. Новые методики помогут эффективно реабилитировать пациентов и уменьшить последствия стресса, улучшая качество жизни пострадавших.