В Томске откроется лаборатория нейропсихиатрии для реабилитации пациентов

Опубликовано 29 мая 2024, 14:15
1 мин.
В Томске откроется лаборатория нейропсихиатрии для реабилитации пациентовС невротическими расстройствами
В пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томске сообщили, что в вузе начнет работу лаборатория нейропсихиатрии. Ученые будут разрабатывать уникальные методы реабилитации пациентов с невротическими расстройствами, используя технологии виртуальной реальности.
© Ferra.ru
Современные люди все чаще сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) из-за стресса и других травмирующих событий. Уязвимой категорией являются участники боевых действий и их семьи. Информационный поток из СМИ и социальных сетей также влияет на развитие психических расстройств, отметили в пресс-службе.
Руководитель лаборатории Николай Бохан отметил, что необходимо предотвратить высокую нагрузку на здравоохранение и модернизировать работу психотерапевтических служб. Новые методики помогут эффективно реабилитировать пациентов и уменьшить последствия стресса, улучшая качество жизни пострадавших.