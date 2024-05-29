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Опубликовано 29 мая 2024, 14:15
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В Томске откроется лаборатория нейропсихиатрии для реабилитации пациентов

С невротическими расстройствами
В пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томске сообщили, что в вузе начнет работу лаборатория нейропсихиатрии. Ученые будут разрабатывать уникальные методы реабилитации пациентов с невротическими расстройствами, используя технологии виртуальной реальности.
В Томске откроется лаборатория нейропсихиатрии для реабилитации пациентов

© Ferra.ru

Современные люди все чаще сталкиваются с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) из-за стресса и других травмирующих событий. Уязвимой категорией являются участники боевых действий и их семьи. Информационный поток из СМИ и социальных сетей также влияет на развитие психических расстройств, отметили в пресс-службе.

Руководитель лаборатории Николай Бохан отметил, что необходимо предотвратить высокую нагрузку на здравоохранение и модернизировать работу психотерапевтических служб. Новые методики помогут эффективно реабилитировать пациентов и уменьшить последствия стресса, улучшая качество жизни пострадавших.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#медицина
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#здоровье
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#Психология