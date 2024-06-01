В Томске откроют центр по разработке пробиотиков и пребиотиков

Опубликовано 01 июня 2024, 10:10
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В Томске откроют центр по разработке пробиотиков и пребиотиковВ 2025 году
В рамках Передовой инженерной школы «Агробиотек» Томского государственного университета (ТГУ) в 2025 году откроется обучающий биотехнологический центр на базе компании «Артлайф». В центре будут разрабатываться пробиотики, пребиотики, высшие грибы и молочные закваски для российской промышленности.
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Как рассказала директор ПИШ Ирина Кускова, в новом центре установят ферментеры различных размеров, чтобы студенты могли масштабировать лабораторные разработки. Это создаст переход от лабораторных условий к производству.
Центр будет располагаться на территории компании «Артлайф». Пространство будет работать в связке с лабораторией «Промышленная биотехнология природного сырья»: лабораторные разработки будут тестироваться в центре, а затем внедряться в производственный процесс. Это позволит создать замкнутый цикл от лабораторных исследований до масштабного производства.