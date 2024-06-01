В Томске откроют центр по разработке пробиотиков и пребиотиков

Как рассказала директор ПИШ Ирина Кускова, в новом центре установят ферментеры различных размеров, чтобы студенты могли масштабировать лабораторные разработки. Это создаст переход от лабораторных условий к производству.

Центр будет располагаться на территории компании «Артлайф». Пространство будет работать в связке с лабораторией «Промышленная биотехнология природного сырья»: лабораторные разработки будут тестироваться в центре, а затем внедряться в производственный процесс. Это позволит создать замкнутый цикл от лабораторных исследований до масштабного производства.