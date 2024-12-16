В Томске открылся Институт Big Data и искусственного интеллекта

Директор института Вячеслав Гойко сообщил, что деятельность учреждения сосредоточится на оказании инжиниринговых услуг компаниям, заинтересованным в использовании ИИ, и на создании образовательных продуктов на основе анализа больших данных. Также в университете разрабатывают универсальный модуль по искусственному интеллекту, который позволит всем студентам ТГУ освоить навыки работы с данными и получить востребованную профессию.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский отметил, что перед университетом стоят три ключевые задачи. Во-первых, помощь исследовательским командам в обработке больших данных. Во-вторых, решение прикладных задач по запросам бизнеса. И, наконец, использование ИИ для повышения качества и индивидуализации образования.

Одним из приоритетов работы института станут высокопроизводительные вычисления, рассказал техник суперкомпьютерного центра ТГУ Эдуард Сайфулин. Эти исследования будут проводиться на суперкомпьютере СКИФ Cyberia, который регулярно модернизируют как с точки зрения оборудования, так и алгоритмов.