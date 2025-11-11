В Томске построят завод по производству жизненно важных лекарств

Производство планируют запускать поэтапно. На первом этапе на участке площадью 2,24 га создадут мощности для выпуска активных фармацевтических субстанций. На втором этапе построят завод готовых лекарственных форм. Предприятие будет работать по международным стандартам GMP.

Проект предусматривает создание более 250 рабочих мест для квалифицированных специалистов. Совокупные налоговые поступления в бюджет региона за время реализации оцениваются более чем в 1 млрд рублей. Эти средства планируется направить на развитие социальной и инфраструктурной сфер региона.