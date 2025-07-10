В Томске появилась ИИ-лаборатория для химии и медицины

Опубликовано 10 июля 2025, 13:051 мин.
В Томске появилась ИИ-лаборатория для химии и медициныУченые будут создавать новые материалы и лекарства
В Томске открылась новая лаборатория, которая займется применением искусственного интеллекта (ИИ) в химии и молекулярной инженерии. Проект реализован совместно Томским государственным университетом и Институтом AIRI на базе Инжинирингового химико-технологического центра.
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Основная задача лаборатории — ускорение разработки лекарств и функциональных материалов с помощью компьютерного моделирования. Ученые будут использовать ИИ для анализа химических соединений, предсказания их свойств и изучения квантовых эффектов на молекулярном уровне.
Как пояснили специалисты, искусственный интеллект поможет обрабатывать огромные массивы данных из разных областей — от биоинформатики до медицинских исследований. В планах — создание цифровых помощников для химиков и систем поддержки принятия решений.
Для работы лаборатории задействуют оборудование ИХТЦ, включая суперкомпьютерные мощности.