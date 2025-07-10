В Томске появилась ИИ-лаборатория для химии и медицины

Основная задача лаборатории — ускорение разработки лекарств и функциональных материалов с помощью компьютерного моделирования. Ученые будут использовать ИИ для анализа химических соединений, предсказания их свойств и изучения квантовых эффектов на молекулярном уровне.

Как пояснили специалисты, искусственный интеллект поможет обрабатывать огромные массивы данных из разных областей — от биоинформатики до медицинских исследований. В планах — создание цифровых помощников для химиков и систем поддержки принятия решений.

Для работы лаборатории задействуют оборудование ИХТЦ, включая суперкомпьютерные мощности.