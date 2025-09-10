В России
Опубликовано 10 сентября 2025
В Томске появилась лаборатория биоинформатики

Студенты и учёные займутся моделированием лекарств
На базе Сибирского государственного медицинского университета при поддержке Сбера начала работу новая лаборатория биоинформатики. Здесь будут проводиться исследования в области анализа геномных данных, компьютерного моделирования молекулярных взаимодействий и разработки алгоритмов для здравоохранения.
Как отметил ректор СибГМУ Евгений Куликов, современное здравоохранение требует глубокого понимания цифровых технологий и работы с большими данными. Лаборатория создаст среду, где студенты смогут не только получать теоретические знания, но и участвовать в реальных научных проектах, поддерживаемых ведущими фондами.

Мощное компьютерное оборудование позволит увеличить интенсивность процессов моделирования и реализовать обучение нейронных сетей. Исследования будут сосредоточены на прорывных направлениях мировой науки, включая компьютерное проектирование лекарственных соединений.

Управляющий томским отделением Сбера Игорь Чепеньков подчеркнул, что партнёрство направлено на создание прорывных решений в биомедицине. Разработка новых алгоритмов и моделирование препаратов способствуют не только улучшению здоровья нации, но и технологическому суверенитету страны.

В лаборатории также планируется разрабатывать новые образовательные программы и дисциплины по биоинформатике.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
#В России
#Россия
#наука