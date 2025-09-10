В Томске появилась лаборатория биоинформатики

Как отметил ректор СибГМУ Евгений Куликов, современное здравоохранение требует глубокого понимания цифровых технологий и работы с большими данными. Лаборатория создаст среду, где студенты смогут не только получать теоретические знания, но и участвовать в реальных научных проектах, поддерживаемых ведущими фондами.

Мощное компьютерное оборудование позволит увеличить интенсивность процессов моделирования и реализовать обучение нейронных сетей. Исследования будут сосредоточены на прорывных направлениях мировой науки, включая компьютерное проектирование лекарственных соединений.

Управляющий томским отделением Сбера Игорь Чепеньков подчеркнул, что партнёрство направлено на создание прорывных решений в биомедицине. Разработка новых алгоритмов и моделирование препаратов способствуют не только улучшению здоровья нации, но и технологическому суверенитету страны.

В лаборатории также планируется разрабатывать новые образовательные программы и дисциплины по биоинформатике.