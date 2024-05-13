Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 13 мая 2024, 21:59
1 мин.

В Томске появилась лаборатория ИИ для промышленности

На базе университета
В Томском политехническом университете открылась лаборатория искусственного интеллекта (ИИ), где будут обучаться специалисты промышленности, разрабатываться программно-аппаратные комплексы и проводиться профессиональная переподготовка. Она нацелена на проекты, связанные с цифровизацией топливно-энергетического комплекса и будет использовать разработанные технологии в различных отраслях.
В Томске появилась лаборатория ИИ для промышленности

© Ferra.ru

В лаборатории оснащены уникальные модули для обучения нейронных сетей и создания оптимальных технологических решений. Она позволит воспроизвести полный цикл разработки — от лабораторных экспериментов до испытательных установок. Она будет заниматься разработкой мобильных комплексов с использованием искусственного интеллекта для контроля безопасности при проведении опасных работ и систем раннего обнаружения возгораний на объектах газотранспортной сети.

В ней будут проводиться практические занятия и проектная работа студентов, а также профессиональная подготовка специалистов газовой промышленности.