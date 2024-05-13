В Томске появилась лаборатория ИИ для промышленности

В лаборатории оснащены уникальные модули для обучения нейронных сетей и создания оптимальных технологических решений. Она позволит воспроизвести полный цикл разработки — от лабораторных экспериментов до испытательных установок. Она будет заниматься разработкой мобильных комплексов с использованием искусственного интеллекта для контроля безопасности при проведении опасных работ и систем раннего обнаружения возгораний на объектах газотранспортной сети.

В ней будут проводиться практические занятия и проектная работа студентов, а также профессиональная подготовка специалистов газовой промышленности.