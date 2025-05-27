В России
Опубликовано 27 мая 2025, 07:38
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В Томске появилась лаборатория клеточных технологий

Ученые разработают персонализированные методы лечения
В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) начала работу новая лаборатория биологии культивируемых клеток. Это современный научный центр, где будут изучать взаимосвязь иммунной системы и обмена веществ, а также разрабатывать новые подходы к диагностике и лечению хронических заболеваний.
В Томске появилась лаборатория клеточных технологий

© Ferra.ru

Как пояснила руководитель лаборатории Ольга Воронкова, исследования помогут понять причины развития сердечно-сосудистых, онкологических и бронхолегочных заболеваний. Ученые используют технологию выращивания клеток вне организма — это позволяет детально изучать их свойства и поведение.

Лаборатория оснащена современным оборудованием для генетических и биохимических исследований. Она станет площадкой для совместной работы студентов, ученых и врачей. Уже сейчас здесь реализуют несколько проектов, поддержанных Российским научным фондом и администрацией Томской области.

Ректор СибГМУ Евгений Куликов отметил, что лаборатория поможет внедрять персонализированный подход в медицине. Студенты смогут участвовать в реальных исследованиях, что ускорит подготовку квалифицированных специалистов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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