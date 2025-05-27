В Томске появилась лаборатория клеточных технологий

Как пояснила руководитель лаборатории Ольга Воронкова, исследования помогут понять причины развития сердечно-сосудистых, онкологических и бронхолегочных заболеваний. Ученые используют технологию выращивания клеток вне организма — это позволяет детально изучать их свойства и поведение.

Лаборатория оснащена современным оборудованием для генетических и биохимических исследований. Она станет площадкой для совместной работы студентов, ученых и врачей. Уже сейчас здесь реализуют несколько проектов, поддержанных Российским научным фондом и администрацией Томской области.

Ректор СибГМУ Евгений Куликов отметил, что лаборатория поможет внедрять персонализированный подход в медицине. Студенты смогут участвовать в реальных исследованиях, что ускорит подготовку квалифицированных специалистов.