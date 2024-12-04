В России
Опубликовано 04 декабря 2024, 21:38
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В Томске появился центр цифрового моделирования «ТИМ-бюро»

Он будет развивать технологии моделирования и ИИ в строительстве
В Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ) открылся новый центр цифрового моделирования «ТИМ-бюро». Это структурное подразделение будет развивать технологии информационного моделирования (BIM) и искусственного интеллекта (ИИ) в учебном и научном процессах. Центр открылся в сотрудничестве с промышленными партнерами и станет основой для интеграции решений для «умного города».
В Томске появился центр цифрового моделирования «ТИМ-бюро»

© Ferra.ru

Одной из ключевых целей «ТИМ-бюро» является внедрение технологий информационного моделирования в образовательные программы ТГАСУ. В 2025 году планируется запуск новых бакалаврских и магистерских программ, направленных на подготовку специалистов в области цифровых технологий в строительстве.

По словам заместителя губернатора Томской области Людмилы Огородовой, проект подтверждает стремление ТГАСУ оставаться лидером в подготовке кадров для строительной отрасли. Ректор ТГАСУ Виктор Власов отметил, что университет ставит перед собой амбициозные задачи по разработке новых продуктов и решений, а также участию в процессе импортозамещения.

Центр будет работать в тесном сотрудничестве с промышленными партнерами, что позволит обновлять образовательные программы и развивать компетенции студентов. «ТИМ-бюро» оснащено передовыми технологиями, включая VR, 3D-сканеры и принтеры, что способствует созданию цифровых моделей зданий и научных исследований.