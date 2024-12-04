В Томске появился центр цифрового моделирования «ТИМ-бюро»

Одной из ключевых целей «ТИМ-бюро» является внедрение технологий информационного моделирования в образовательные программы ТГАСУ. В 2025 году планируется запуск новых бакалаврских и магистерских программ, направленных на подготовку специалистов в области цифровых технологий в строительстве.

По словам заместителя губернатора Томской области Людмилы Огородовой, проект подтверждает стремление ТГАСУ оставаться лидером в подготовке кадров для строительной отрасли. Ректор ТГАСУ Виктор Власов отметил, что университет ставит перед собой амбициозные задачи по разработке новых продуктов и решений, а также участию в процессе импортозамещения.

Центр будет работать в тесном сотрудничестве с промышленными партнерами, что позволит обновлять образовательные программы и развивать компетенции студентов. «ТИМ-бюро» оснащено передовыми технологиями, включая VR, 3D-сканеры и принтеры, что способствует созданию цифровых моделей зданий и научных исследований.