В России
Опубликовано 16 мая 2025, 21:37
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В Томске появился центр разработок для космической техники

ТУСУР и МФТИ объединились для обучения и инноваций
В Томске начал работу инженерно-исследовательский центр космических технологий. Его создали Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ). Основные задачи центра — разработка технологий для космических аппаратов, научные исследования и подготовка специалистов.
В Томске появился центр разработок для космической техники
© Aperture Vintage

Как отметил директор центра Максим Сухоруков, ключевое направление — создание систем электропитания, которые критичны для работы спутников и других аппаратов. Обучение студентов будет проходить через участие в реальных проектах, а также лабораторные занятия на базе центра. Это позволит совместить теорию с практикой.

Центр также займется фундаментальными исследованиями и опытными разработками по заказам промышленных компаний. Планируется организовать мелкосерийное производство и тестирование новых решений перед их выходом на рынок. По словам Сухорукова, такая модель ускорит внедрение инноваций.

ТУСУР обладает необходимым научным потенциалом для реализации проектов в области космических технологий. Интеграция образовательных программ с реальными задачами отрасли усилит подготовку кадров и поддержит государственные инициативы в этой сфере. Центр станет площадкой как для исследований, так для коммерциализации разработок, что соответствует стратегии развития университета.