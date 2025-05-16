В Томске появился центр разработок для космической техники

Как отметил директор центра Максим Сухоруков, ключевое направление — создание систем электропитания, которые критичны для работы спутников и других аппаратов. Обучение студентов будет проходить через участие в реальных проектах, а также лабораторные занятия на базе центра. Это позволит совместить теорию с практикой.

Центр также займется фундаментальными исследованиями и опытными разработками по заказам промышленных компаний. Планируется организовать мелкосерийное производство и тестирование новых решений перед их выходом на рынок. По словам Сухорукова, такая модель ускорит внедрение инноваций.

ТУСУР обладает необходимым научным потенциалом для реализации проектов в области космических технологий. Интеграция образовательных программ с реальными задачами отрасли усилит подготовку кадров и поддержит государственные инициативы в этой сфере. Центр станет площадкой как для исследований, так для коммерциализации разработок, что соответствует стратегии развития университета.