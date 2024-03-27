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В России
Опубликовано 27 марта 2024, 17:12
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В Томске появится центр разработки беспроводной связи

И подготовки кадров
В пресс-службе Томского государственного университета сообщили, что вуз и особая экономическая зона «Томск» объединяют усилия для открытия нового центра подготовки кадров и разработки в области беспроводной связи. Проект, запланированный к лету 2024 года, направлен на создание отечественной отрасли мобильной связи с выходом на 6G.

Импортозависимость в области беспроводной связи в России составляет около 90%, что подталкивает к необходимости развития собственных технологий. Новый центр будет обучать специалистов и заниматься исследованиями для будущей продукции, а также осуществлять разработку, производство и тестирование технологических процессов.

Благодаря приобретению нового оборудования в рамках проекта планируется создать дополнительные площади для размещения производства и разработки элементной базы и модулей для систем связи нового поколения. Бюджет проекта на ближайшие два года составит почти 2,5 млрд рублей.

Ожидается, что уже к концу июля 2024 года начнется серийное производство базовых станций, а в августе запустят серийное производство модулей связи и навигации. В целом в этом году планируется подготовить 90 обучающихся для вовлечения в прикладные исследования.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#беспроводная связь
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#Россия
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#планы