В Томске появится центр разработки беспроводной связи

Импортозависимость в области беспроводной связи в России составляет около 90%, что подталкивает к необходимости развития собственных технологий. Новый центр будет обучать специалистов и заниматься исследованиями для будущей продукции, а также осуществлять разработку, производство и тестирование технологических процессов.

Благодаря приобретению нового оборудования в рамках проекта планируется создать дополнительные площади для размещения производства и разработки элементной базы и модулей для систем связи нового поколения. Бюджет проекта на ближайшие два года составит почти 2,5 млрд рублей.

Ожидается, что уже к концу июля 2024 года начнется серийное производство базовых станций, а в августе запустят серийное производство модулей связи и навигации. В целом в этом году планируется подготовить 90 обучающихся для вовлечения в прикладные исследования.