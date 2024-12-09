В Томске представили технологию «дом-термос»

Суть разработки заключается в использовании многослойных конструкций стен, которые минимизируют «мостики холода» — участки с высокой теплопроводностью. Это позволяет значительно сократить потери тепла, что в свою очередь помогает снизить затраты на отопление.

Технология была разработана еще в 2016 году, но лабораторные испытания подтвердили ее высокую эффективность только сейчас. Эксперты уверены, что такие дома могут стать решением проблемы энергосбережения в жилых и социальных объектах.

Дома по новой технологии будут легче и дешевле традиционных кирпичных и железобетонных. Внешняя и внутренняя отделка, а также утеплитель, способствуют максимальному сохранению тепла. Для строительства планируется использовать такие материалы, как фиброцементные панели и гипсокартон.

Один из ключевых факторов разработки — возможность использования альтернативных источников энергии, таких как солнечные батареи. Дома, построенные по новой технологии, можно будет устанавливать даже в арктических условиях на многолетнемерзлых грунтах, благодаря легкости конструкции.