В Томске разработали алгоритм для оптимизации управления инверторами

Опубликовано 23 августа 2024, 10:51
1 мин.
В Томске разработали алгоритм для оптимизации управления инверторамиНовая технология снизит расход топлива
В пресс-службе Минобрнауки РФ Томского политехнического университета (ТПУ) создали алгоритм для упрощения управления инверторами в распределенной энергетике. Этот алгоритм поможет сократить расход топлива и снизить затраты на обслуживание генераторов.
© Ferra.ru
Один из авторов исследования, старший преподаватель Инженерной школы энергетики ТПУ Алишер Аскаров сообщил, что алгоритм работает на основе виртуального синхронного генератора, который выполняет функции регулирования частоты и напряжения в сети, а также обеспечивает инерционный отклик и демпфирование колебаний. Это позволяет инверторам более эффективно участвовать в процессах стабилизации электросети.
Учёные впервые применили метод согласно-параллельной коррекции для виртуального синхронного генератора, что улучшило участие инвертора в подавлении колебаний и устойчивость при изменениях в сети. В планах — создание экспериментального образца инвертора мощностью 6 кВт и его тестирование на реальных объектах энергетики.