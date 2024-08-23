В Томске разработали алгоритм для оптимизации управления инверторами

Один из авторов исследования, старший преподаватель Инженерной школы энергетики ТПУ Алишер Аскаров сообщил, что алгоритм работает на основе виртуального синхронного генератора, который выполняет функции регулирования частоты и напряжения в сети, а также обеспечивает инерционный отклик и демпфирование колебаний. Это позволяет инверторам более эффективно участвовать в процессах стабилизации электросети.

Учёные впервые применили метод согласно-параллельной коррекции для виртуального синхронного генератора, что улучшило участие инвертора в подавлении колебаний и устойчивость при изменениях в сети. В планах — создание экспериментального образца инвертора мощностью 6 кВт и его тестирование на реальных объектах энергетики.