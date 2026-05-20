В Томске разработали метод ускорения термической очистки воды

Модель описывает процесс испарения капель солевых растворов в камерах термического обезвреживания сточных вод. На ее основе выведены инженерные формулы, которые помогают рассчитывать параметры работы установок в зависимости от состава воды и температуры газа. В испытаниях использовались условия, близкие к реальным промышленным камерам, отметили в ведомстве.

Разработка учитывает поведение капель и их взаимодействие, что позволяет точнее прогнозировать время испарения и оценивать энергозатраты. По данным исследования, опубликованного в журнале International Journal of Heat and Mass Transfer, подход может снизить расход энергии и ускорить процесс очистки.