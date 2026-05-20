В Томске разработали метод ускорения термической очистки воды

Опубликовано 20 мая 2026, 19:34
В Томске разработали метод ускорения термической очистки водыТехнология снижает энергозатраты процесса
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета разработали математическую модель, которая помогает ускорить и сделать более энергоэффективной термическую очистку воды от примесей. Метод позволяет точнее настраивать оборудование под разные типы загрязнений.
Модель описывает процесс испарения капель солевых растворов в камерах термического обезвреживания сточных вод. На ее основе выведены инженерные формулы, которые помогают рассчитывать параметры работы установок в зависимости от состава воды и температуры газа. В испытаниях использовались условия, близкие к реальным промышленным камерам, отметили в ведомстве.
Разработка учитывает поведение капель и их взаимодействие, что позволяет точнее прогнозировать время испарения и оценивать энергозатраты. По данным исследования, опубликованного в журнале International Journal of Heat and Mass Transfer, подход может снизить расход энергии и ускорить процесс очистки.