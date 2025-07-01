В Томске разработали нейросеть для быстрой оценки утомления по фото

По словам создателя проекта, программа использует сверточную нейронную сеть, обученную на изображениях людей с разной степенью усталости, установленной с помощью медицинских методов. Алгоритм анализирует мельчайшие изменения мимики, не требуя дополнительного оборудования — достаточно камеры на смартфоне или компьютере.

Сегодня диагностика утомления требует сложных исследований: ЭЭГ, пупиллометрии, стабилометрии и оценки сердечного ритма. Такие процедуры занимают много времени и доступны только в клинических условиях. Новая система упрощает этот процесс и может применяться как дома, так и на производстве.

Программа ориентирована на сферы, где важна высокая концентрация: IT, офисная работа, учеба, а также другие профессии, требующие постоянного умственного напряжения. Разработка универсальна и подходит для людей любого возраста и пола.