В России
Опубликовано 01 июля 2025, 20:17
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В Томске разработали нейросеть для быстрой оценки утомления по фото

Программа определяет состояние человека за пару секунд
В Томске создана программа, которая с помощью нейросети за две секунды может определить степень утомления человека по фотографии. Разработал ее студент Сибирского государственного медицинского университета Андрей Штопа. В дальнейшем на основе этой технологии планируют выпустить мобильное приложение под названием ChillCheck.
В Томске разработали нейросеть для быстрой оценки утомления по фото

© Ferra.ru

По словам создателя проекта, программа использует сверточную нейронную сеть, обученную на изображениях людей с разной степенью усталости, установленной с помощью медицинских методов. Алгоритм анализирует мельчайшие изменения мимики, не требуя дополнительного оборудования — достаточно камеры на смартфоне или компьютере.

Сегодня диагностика утомления требует сложных исследований: ЭЭГ, пупиллометрии, стабилометрии и оценки сердечного ритма. Такие процедуры занимают много времени и доступны только в клинических условиях. Новая система упрощает этот процесс и может применяться как дома, так и на производстве.

Программа ориентирована на сферы, где важна высокая концентрация: IT, офисная работа, учеба, а также другие профессии, требующие постоянного умственного напряжения. Разработка универсальна и подходит для людей любого возраста и пола.