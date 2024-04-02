В Томске разработали новую технологию для улучшения 3D-биопечати

Опубликовано 02 апреля 2024, 17:16
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В Томске разработали новую технологию для улучшения 3D-биопечатиС помощью гидрогеля
Ученые из Томского политехнического университета создали новый метод оптимизации 3D-печати биоматериалов, который обеспечивает точное формирование слоя при помощи гидрогеля. Исследование позволило разработать математическую модель, которая учитывает механизм взаимодействия гидрогельных частиц с наномембранным материалом.
Этот метод, основанный на использовании гидрогеля, позволяет создавать биоматериалы с контролируемыми геометрическими параметрами напрямую на нановолокнистом каркасе. Ученые также оценили различные технологические параметры для движения печатного узла, что позволит более точно управлять процессом печати.
Эти новые технологии могут быть применены в биомедицинских исследованиях, включая создание тканей и доставку активных фармацевтических ингредиентов. Управляемое соударение гидрогелевых микросфер с нановолокнистой поверхностью открывает новые возможности для адресной доставки биологических материалов внутрь и вблизи тканевого каркаса.