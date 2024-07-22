В Томске разработали ПО для изучения горных пород на СКИФе

Опубликовано 22 июля 2024, 14:42
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В Томске разработали ПО для изучения горных пород на СКИФеКоторое ускорит скорость исследований в 300 раз
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза разработали программное обеспечение (ПО) для анализа образцов горных пород на Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ). Оно позволит проводить исследования с разрешением от нано до мезо и увеличит скорость сканирования образцов более чем в 300 раз по сравнению с традиционными методами.
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В отличие от компьютерных томографов, которые дают ограниченное изображение, синхротронное излучение позволяет получать более детализированные данные благодаря своей «яркости». Синхротронные установки, такие как СКИФ, генерируют это излучение, вращая электроны на скорости близкой к скорости света, отметили в пресс-службе.
Программный продукт для станции «Микрофокус» включает модульную обработку данных и реконструкцию томографического объема, что поможет в буровых работах, добыче полезных ископаемых и анализе климатических изменений.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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