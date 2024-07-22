В Томске разработали ПО для изучения горных пород на СКИФе

В отличие от компьютерных томографов, которые дают ограниченное изображение, синхротронное излучение позволяет получать более детализированные данные благодаря своей «яркости». Синхротронные установки, такие как СКИФ, генерируют это излучение, вращая электроны на скорости близкой к скорости света, отметили в пресс-службе.

Программный продукт для станции «Микрофокус» включает модульную обработку данных и реконструкцию томографического объема, что поможет в буровых работах, добыче полезных ископаемых и анализе климатических изменений.