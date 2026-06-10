В Томске разработали систему управления медлабораторией

Разработка включает базу данных, фронтенд и бэкенд. Приложение позволяет отслеживать остатки и сроки годности реактивов, планировать закупки, контролировать техническое обслуживание анализаторов и распределять нагрузку между приборами. Также предусмотрены поддержка штрихкодов, разграничение прав доступа и формирование итоговых и прогнозных отчетов, отметили в пресс-службе.

Система работает через обычный браузер и заменяет бумажные журналы и отдельные таблицы. Руководитель лаборатории получает информацию о расходных материалах, загрузке анализаторов, простоях и эффективности использования оборудования. Проект реализован с учетом практических потребностей медицинской лаборатории.