В Томске разработали систему управления медлабораторией

Опубликовано 10 июня 2026, 07:491 мин.
В Томске разработали систему управления медлабораториейПриложение автоматизирует учет и обслуживание
В пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) сообщили, что студенты кафедры медицинской и биологической кибернетики создали веб-приложение для управления диагностической лабораторией. Система предназначена для автоматизации учета реактивов, контроля работы оборудования и организации потока исследований, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Разработка включает базу данных, фронтенд и бэкенд. Приложение позволяет отслеживать остатки и сроки годности реактивов, планировать закупки, контролировать техническое обслуживание анализаторов и распределять нагрузку между приборами. Также предусмотрены поддержка штрихкодов, разграничение прав доступа и формирование итоговых и прогнозных отчетов, отметили в пресс-службе.
Система работает через обычный браузер и заменяет бумажные журналы и отдельные таблицы. Руководитель лаборатории получает информацию о расходных материалах, загрузке анализаторов, простоях и эффективности использования оборудования. Проект реализован с учетом практических потребностей медицинской лаборатории.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги: