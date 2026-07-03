В России
Опубликовано 03 июля 2026, 14:16
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В Томске разработали способ получения компонентов бензина из пластика

Метод включает два этапа
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза разработали метод переработки пластиковых отходов в компоненты топлива. Полученные вещества можно использовать при производстве бензина различных марок, включая АИ-80, АИ-92, АИ-95 и АИ-98.
В Томске разработали способ получения компонентов бензина из пластика

© Ferra.ru

Разработка основана на двухэтапном процессе. Сначала пластик нагревают примерно до 450 градусов, в результате чего он разлагается на жидкую смесь. Из нее выделяют фракции, пригодные для дальнейшего использования в топливной промышленности.

По словам доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Ильи Богданова, на следующем этапе эти фракции проходят обработку через катализатор, где формируются углеводороды, входящие в состав бензина. В ходе экспериментов ученые изучали влияние разных температур на свойства конечного продукта.

Богданов отметил, что доля таких компонентов в бензине может достигать 35% для АИ-80, 25% для АИ-92, 15% для АИ-95 и 5% для АИ-98. При этом топливо соответствует действующим государственным стандартам.

Двухэтапный метод позволяет очистить сырье от примесей, которые возникают при обычном пиролизе пластика. Сейчас технология дорабатывается для возможного промышленного применения, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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