В Томске разработали способ получения компонентов бензина из пластика

Разработка основана на двухэтапном процессе. Сначала пластик нагревают примерно до 450 градусов, в результате чего он разлагается на жидкую смесь. Из нее выделяют фракции, пригодные для дальнейшего использования в топливной промышленности.

По словам доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Ильи Богданова, на следующем этапе эти фракции проходят обработку через катализатор, где формируются углеводороды, входящие в состав бензина. В ходе экспериментов ученые изучали влияние разных температур на свойства конечного продукта.

Богданов отметил, что доля таких компонентов в бензине может достигать 35% для АИ-80, 25% для АИ-92, 15% для АИ-95 и 5% для АИ-98. При этом топливо соответствует действующим государственным стандартам.

Двухэтапный метод позволяет очистить сырье от примесей, которые возникают при обычном пиролизе пластика. Сейчас технология дорабатывается для возможного промышленного применения, отметили в пресс-службе.