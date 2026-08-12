В России
Опубликовано 12 августа 2026, 16:24
1 мин.

В Томске разработали установку для переработки промышленных отходов

Плазма превращает силикатные отходы в расплав
В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) сообщили, что ученые вуза создали экспериментальную электроплазменную установку для переработки силикатсодержащих отходов в сырье для строительных материалов, пишет ТАСС.
В Томске разработали установку для переработки промышленных отходов

© Ferra.ru

Технология рассчитана на материалы с содержанием оксида кремния не менее 50%. Перед обработкой сырье измельчают до фракции не более 5 мм и помещают в плазменный реактор. В установке образуется плазменная дуга температурой от 3000 до 5000 градусов Цельсия. После появления жидкой фазы электрический ток проходит через расплав, дополнительно нагревая и перемешивая его.

По словам профессора кафедры прикладной механики и материаловедения ТГАСУ Нелли Скрипниковой, разработка рассчитана на разные виды сырья, включая отходы ТЭС, металлургических, горно-обогатительных и химических предприятий. Полученный однородный расплав может использоваться для производства теплоизоляционных и стеклокристаллических материалов.

Технологию можно применять в мобильных и стационарных промышленных комплексах.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#разработка
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В Томске разработали установку для переработки промышленных отходов