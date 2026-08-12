В Томске разработали установку для переработки промышленных отходов

Технология рассчитана на материалы с содержанием оксида кремния не менее 50%. Перед обработкой сырье измельчают до фракции не более 5 мм и помещают в плазменный реактор. В установке образуется плазменная дуга температурой от 3000 до 5000 градусов Цельсия. После появления жидкой фазы электрический ток проходит через расплав, дополнительно нагревая и перемешивая его.

По словам профессора кафедры прикладной механики и материаловедения ТГАСУ Нелли Скрипниковой, разработка рассчитана на разные виды сырья, включая отходы ТЭС, металлургических, горно-обогатительных и химических предприятий. Полученный однородный расплав может использоваться для производства теплоизоляционных и стеклокристаллических материалов.

Технологию можно применять в мобильных и стационарных промышленных комплексах.