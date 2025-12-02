В Томске разработают ПО для моделирования сигналов в радиоэлектронике

Опубликовано 02 декабря 2025, 23:031 мин.
В Томске разработают ПО для моделирования сигналов в радиоэлектроникеПрограмма будет рассчитывать распространение сигналов по линиям передач
В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили, что специалисты вуза планируют создать программное обеспечение для моделирования распространения сигналов в линиях передач. Разработка, рассчитанная на инженеров радиоэлектронной отрасли, должна быть завершена к 2026 году.
Как пояснила доцент кафедры сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники ТУСУР Евгения Черникова, программа позволит пользователям вводить исходные данные и мгновенно получать форму сигнала. Это поможет оценивать характеристики, связанные с целостностью сигнала и электромагнитной совместимостью при разработке печатных плат и интегральных схем.
На рынке сейчас представлены либо простые инженерные калькуляторы, не способные моделировать форму сигнала, либо сложные системы автоматизированного проектирования, расчет в которых занимает много времени. Новая разработка призвана заполнить эту нишу.