В Томске разработают ПО для моделирования сигналов в радиоэлектронике

Как пояснила доцент кафедры сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники ТУСУР Евгения Черникова, программа позволит пользователям вводить исходные данные и мгновенно получать форму сигнала. Это поможет оценивать характеристики, связанные с целостностью сигнала и электромагнитной совместимостью при разработке печатных плат и интегральных схем.

На рынке сейчас представлены либо простые инженерные калькуляторы, не способные моделировать форму сигнала, либо сложные системы автоматизированного проектирования, расчет в которых занимает много времени. Новая разработка призвана заполнить эту нишу.