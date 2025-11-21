В Томске разработают систему анализа УЗИ сердца

Опубликовано 21 ноября 2025, 21:351 мин.
В Томске разработают систему анализа УЗИ сердцаПрограмма автоматически определит объемы сердечных камер
В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили, что ученые вуза создают программный комплекс для автоматического анализа ультразвуковых исследований сердца. Разработка ведется при поддержке гранта программы «УМНИК».
Система будет распознавать камеры сердца на УЗИ-снимках, вычислять их объемы и соотношения. Полученные данные помогут врачам в интерпретации результатов и постановке диагнозов. Проект станет частью более крупной системы для анализа медицинских изображений, включая КТ и УЗИ.
Завершение разработки запланировано на осень 2026 года. Первые испытания программного комплекса пройдут в НИИ кардиологии. По данным университета, прямых аналогов такому решению на российском рынке в настоящее время нет.
Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Пензы разработали и запатентовали метод нейросетевой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.