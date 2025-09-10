В Томске синтезировали соединение против раковых клеток

Соединение успешно прошло лабораторные испытания на клеточных линиях аденокарциномы предстательной и молочной железы. Результаты показали его цитостатическое действие — способность замедлять процесс деления клеток.

Как отметила руководитель проекта Надежда Даниленко, сочетание терапевтических и флуоресцентных свойств открывает новые возможности для молекулярной диагностики и персонализированной медицины. Вещество может использоваться для мониторинга взаимодействия препаратов с клетками в реальном времени.

Производные бензоксазола давно интересуют учёных из-за их разнообразной биологической активности, включая противомикробные, противовирусные и противораковые свойства. Новое соединение может стать основой для разработки таргетных методов лечения онкологических заболеваний.