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В России
Опубликовано 08 апреля 2024, 17:53
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В Томске создадут крупнейшую в России межуниверситетскую квантовую сеть

Для передачи данных и обеспечения безопасности информации
В Томске планируют создать крупнейшую в России межуниверситетскую квантовую сеть. Это согласно подписанному соглашению между университетами и компанией «Инфотекс». Инициатива приурочена к объединению всех шести вузов и научных институтов в Большой университет Томска.
В Томске создадут крупнейшую в России межуниверситетскую квантовую сеть

© Ferra.ru

Главная цель — сделать город одним из ведущих мировых центров образования и технологий. К 2030 году планируется, что в «Большом университете» будут обучаться 100 тыс. студентов, а его бюджет превысит бюджеты ведущих российских университетов.

Квантовая сеть будет использоваться для передачи данных и обеспечения безопасности информации. Также планируется использование её для научных и образовательных исследований. Это первая попытка в России создать такой крупный квантовый проект. Соглашение предусматривает запуск сети в этом году.

По словам ректора Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), создание квантовой сети Томска станет важным шагом в развитии квантовых технологий в России. Этот проект может стать катализатором для развития этих технологий в стране.