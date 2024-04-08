В Томске создадут крупнейшую в России межуниверситетскую квантовую сеть

Главная цель — сделать город одним из ведущих мировых центров образования и технологий. К 2030 году планируется, что в «Большом университете» будут обучаться 100 тыс. студентов, а его бюджет превысит бюджеты ведущих российских университетов.

Квантовая сеть будет использоваться для передачи данных и обеспечения безопасности информации. Также планируется использование её для научных и образовательных исследований. Это первая попытка в России создать такой крупный квантовый проект. Соглашение предусматривает запуск сети в этом году.

По словам ректора Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), создание квантовой сети Томска станет важным шагом в развитии квантовых технологий в России. Этот проект может стать катализатором для развития этих технологий в стране.