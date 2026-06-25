Опубликовано 25 июня 2026, 19:521 мин.
В Томске создадут линию отопления поселков основе «горючего льда»Технология использует газовые гидраты
В Томском политехническом университете (ТПУ) начали сборку пилотной линии для получения топлива из газовых гидратов, которые называют «горючим льдом». Разработку представили на энергетическом форуме в Томске. По словам и. о. заведующего молодежной лабораторией газовых гидратов вуза Никиты Шлегеля, установка предназначена для отопления удаленных населенных пунктов без строительства газопроводов.
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Комплекс включает три части: подготовку газа, синтез гидратов в реакторе объемом 200 л и проверку использования топлива у разных потребителей. За 6−8 часов работы система сможет производить около 200 л гидрата, что соответствует примерно 32 тыс. кубометров газа. Этого объема, по расчетам ученых, хватит для отопления поселка из 50 домов в течение месяца.
В дальнейшем разработчики планируют создать мобильную версию линии и отправить ее в 2027 году в Якутию для испытаний. Также рассматривается использование гидратов из углекислого газа в исследованиях средств тушения пожаров, отметил Шлегель.