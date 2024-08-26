В Томске создадут неотражающие фильтры для беспилотников

ТУСУР получил первую награду на конкурсе в направлении «Технологии, методы и средства связи» из 75 заявок. Разработанные фильтры позволят беспилотникам стать менее заметными и более помехоустойчивыми. Они поглощают нежелательные сигналы, снижая влияние отражений в 10 раз, что критично для высокоплотных антенн и систем, отметили в пресс-службе.

Технология неотражающих фильтров, защищена тремя патентами, будет протестирована на университетском полигоне и серийно изготовлена в сотрудничестве с предприятиями АО «НИИПП» и АО «НПФ «Микран».