В Томске создадут неотражающие фильтры для беспилотников

Опубликовано 26 августа 2024, 23:411 мин.
В Томске создадут неотражающие фильтры для беспилотниковНовая технология повысит скрытность и помехоустойчивость
В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили что ученые вуза разрабатывают технологию серийного изготовления неотражающих фильтров для беспилотных авиационных систем (БАС). Этот проект, поддержанный АНО «Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы», должен быть завершен к 2026 году.
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ТУСУР получил первую награду на конкурсе в направлении «Технологии, методы и средства связи» из 75 заявок. Разработанные фильтры позволят беспилотникам стать менее заметными и более помехоустойчивыми. Они поглощают нежелательные сигналы, снижая влияние отражений в 10 раз, что критично для высокоплотных антенн и систем, отметили в пресс-службе.
Технология неотражающих фильтров, защищена тремя патентами, будет протестирована на университетском полигоне и серийно изготовлена в сотрудничестве с предприятиями АО «НИИПП» и АО «НПФ «Микран».