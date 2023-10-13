В Томске создадут площадку для изготовления медицинских имплантов

Импланты будут изготавливаться из никелида титана с использованием двух методов - прямого лазерного выращивания и селективного лазерного спекания.

По словам ученых, инновационные методы позволят создавать медицинские импланты, которые точно соответствуют анатомическим особенностям каждого пациента, снижая риски отторжения материала. Импланты из никелида титана представляют собой персонализированные решения для пациентов, которым требуется реконструкция костной ткани после травм, онкологических операций и других медицинских процедур.