В Томске создадут площадку для изготовления медицинских имплантов

В Томске создадут площадку для изготовления медицинских имплантовИз никелида титана
Молодые ученые из Томского государственного университета (ТГУ) запустили проект по созданию специализированной площадки для изготовления медицинских имплантов, пишет Наука.рф.
Импланты будут изготавливаться из никелида титана с использованием двух методов - прямого лазерного выращивания и селективного лазерного спекания.
По словам ученых, инновационные методы позволят создавать медицинские импланты, которые точно соответствуют анатомическим особенностям каждого пациента, снижая риски отторжения материала. Импланты из никелида титана представляют собой персонализированные решения для пациентов, которым требуется реконструкция костной ткани после травм, онкологических операций и других медицинских процедур.
В России ежегодно десятки тысяч людей нуждаются в восстановительных операциях по реконструкции кости. Такая потребность возникает по разным причинам — вследствие врожденных заболеваний, травм, онкопатологий, требующих удаления участка кости. Задача этого проекта заключается в создании новых инновационных подходов, которые позволят сделать помощь таким пациентам персонализированной и вместе с тем достаточно оперативнойю.
Ученые из ТГУ также разработали различные составы медицинских сплавов и медицинские импланты для закрытия дефектов костной ткани. Этот новый проект позволит перейти к более современной 3D-печати медицинских имплантов и выбрать оптимальный метод изготовления, будучи базирующимся на исследованиях и тестировании.