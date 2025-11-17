В Томске создадут полигон для моделирования кибератак на промышленные системы

Основой полигона служит изолированный стенд, включающий физические модули автоматики и цифровую копию газоперекачивающей станции. На этой платформе будут отрабатываться сценарии отказов в обслуживании, несанкционированного доступа к данным и сетевого сканирования.

Как пояснил заместитель директора Центра компетенций НТИ Антон Конев, задачи проекта включают моделирование процессов в промышленных системах и разработку методик защиты на уровне передачи данных. Полученные результаты помогут тестировать средства безопасности различных производителей и формировать рекомендации по защите критической инфраструктуры.