В Томске создадут полигон для моделирования кибератак на промышленные системы

Опубликовано 17 ноября 2025, 23:381 мин.
В Томске создадут полигон для моделирования кибератак на промышленные системыСтенд будет тестировать защиту
В пресс-службе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сообщили, что специалисты вуза разрабатывают полигон для моделирования кибератак на автоматизированные системы управления технологическими процессами. Проект планируется завершить до конца 2028 года в рамках программы «Приоритет 2030».
Основой полигона служит изолированный стенд, включающий физические модули автоматики и цифровую копию газоперекачивающей станции. На этой платформе будут отрабатываться сценарии отказов в обслуживании, несанкционированного доступа к данным и сетевого сканирования.
Как пояснил заместитель директора Центра компетенций НТИ Антон Конев, задачи проекта включают моделирование процессов в промышленных системах и разработку методик защиты на уровне передачи данных. Полученные результаты помогут тестировать средства безопасности различных производителей и формировать рекомендации по защите критической инфраструктуры.