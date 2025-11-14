В Томске создали дорожные маркеры для контроля износа асфальта

Опубликовано 14 ноября 2025, 23:231 мин.
В Томске создали дорожные маркеры для контроля износа асфальтаСпециальные пирамиды встраивают в покрытие для мониторинга
В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) сообщили, что ученые вуза разработали систему мониторинга образования колеи на автомобильных дорогах. Метод основан на встраивании в асфальтобетонное покрытие специальных маркеров в форме усеченных пирамид, изготовленных из эпоксидной смолы.
Принцип работы заключается в отслеживании постепенного истирания этих маркеров под колесами транспорта. Измеряя изменения их геометрии, дорожные службы могут точно определить уровень абразивного износа покрытия. Технология позволяет установить причины образования колеи и выбрать оптимальные методы ремонта.
В настоящее время проводятся расширенные испытания усовершенствованной модели маркера на опытном участке по улице Ленина в Томске. Новая конструкция должна уменьшить погрешность измерений. Разработка ведется в рамках программы «Приоритет-2030».