В Томске создали дорожные маркеры для контроля износа асфальта

Принцип работы заключается в отслеживании постепенного истирания этих маркеров под колесами транспорта. Измеряя изменения их геометрии, дорожные службы могут точно определить уровень абразивного износа покрытия. Технология позволяет установить причины образования колеи и выбрать оптимальные методы ремонта.

В настоящее время проводятся расширенные испытания усовершенствованной модели маркера на опытном участке по улице Ленина в Томске. Новая конструкция должна уменьшить погрешность измерений. Разработка ведется в рамках программы «Приоритет-2030».