В Томске создали электромотор для дронов среднего класса

Проект реализуется в лаборатории проектного парка физико-технического факультета ТГУ. Разработка ориентирована на беспилотники с максимальной тягой до 5 кг. Первый прототип был напечатан на 3D-принтере, после чего команда изготовила полностью металлическую версию, которая сейчас проходит испытания.

Новый двигатель имеет герметичный корпус закрытого типа. Такое исполнение повышает надежность, снижает частоту обслуживания и позволяет использовать устройство в промышленных и экстремальных условиях.

Двигатель получил сертификат, подтверждающий его характеристики: скорость вращения до 11 000 оборотов в минуту, напряжение до 25 В и температуру обмотки не выше 50 °C при стандартной нагрузке. Проект ТГУ был отмечен на интенсиве «Архипелаг-2025» в Сколково в рамках выставки решений «Дрон-гараж».