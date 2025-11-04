В России
Опубликовано 04 ноября 2025, 13:30
1 мин.

В Томске создали электромотор для дронов среднего класса

Он выдерживает сложные условия
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что специалисты вуза разработали прототип трехфазного бесколлекторного электродвигателя постоянного тока для мультироторных дронов среднего класса. Новый мотор создан полностью из отечественных комплектующих и рассчитан на работу в сложных погодных условиях.
В Томске создали электромотор для дронов среднего класса

© Ferra.ru

Проект реализуется в лаборатории проектного парка физико-технического факультета ТГУ. Разработка ориентирована на беспилотники с максимальной тягой до 5 кг. Первый прототип был напечатан на 3D-принтере, после чего команда изготовила полностью металлическую версию, которая сейчас проходит испытания.

Новый двигатель имеет герметичный корпус закрытого типа. Такое исполнение повышает надежность, снижает частоту обслуживания и позволяет использовать устройство в промышленных и экстремальных условиях.

Двигатель получил сертификат, подтверждающий его характеристики: скорость вращения до 11 000 оборотов в минуту, напряжение до 25 В и температуру обмотки не выше 50 °C при стандартной нагрузке. Проект ТГУ был отмечен на интенсиве «Архипелаг-2025» в Сколково в рамках выставки решений «Дрон-гараж».