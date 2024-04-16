В Томске создали гибридную солнечную систему для школы

Система основана на солнечных вакуумных коллекторах, разработанных совместно с научно-производственным объединением «Внедрение энергосберегающих технологий» (ВЭСТ). Ученые утверждают, что солнечная активность в Якутии не уступает южным регионам России, что делает данную технологию актуальной и эффективной для использования в арктических условиях.

Энергоэффективная система предоставляет постоянно возобновляемую солнечную энергию, а ее автоматизированные процессы делают ее легкой в управлении и поддержке. Установленные на крыше домов фотоэлектрические панели и вакуумные солнечные коллекторы обеспечивают как выработку электрической, так и тепловой энергии, что позволяет использовать их для различных нужд, включая горячее водоснабжение, отметили в пресс-службе.

Разработанная в ТГАСУ технология уже успешно применяется на энергоэффективном квартале жилых домов в этом же поселке, что привело к заметному снижению платежей за энергопотребление для местных жителей. Это стало возможным благодаря поддержке проекта «Инженерный экстрим» ТГАСУ в рамках программы «Приоритет 2030».