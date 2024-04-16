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В России
Опубликовано 16 апреля 2024, 15:42
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В Томске создали гибридную солнечную систему для школы

В Якутии
В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) сообщили, что ученые вуза создали гибридную солнечную систему, которая применена при строительстве новой школы в поселке Жатай Республики Саха. Эта технология значительно сократит затраты на электроэнергию для объекта, который станет одним из крупных социальных объектов в регионе.
В Томске создали гибридную солнечную систему для школы

© Ferra.ru

Система основана на солнечных вакуумных коллекторах, разработанных совместно с научно-производственным объединением «Внедрение энергосберегающих технологий» (ВЭСТ). Ученые утверждают, что солнечная активность в Якутии не уступает южным регионам России, что делает данную технологию актуальной и эффективной для использования в арктических условиях.

Энергоэффективная система предоставляет постоянно возобновляемую солнечную энергию, а ее автоматизированные процессы делают ее легкой в управлении и поддержке. Установленные на крыше домов фотоэлектрические панели и вакуумные солнечные коллекторы обеспечивают как выработку электрической, так и тепловой энергии, что позволяет использовать их для различных нужд, включая горячее водоснабжение, отметили в пресс-службе.

Разработанная в ТГАСУ технология уже успешно применяется на энергоэффективном квартале жилых домов в этом же поселке, что привело к заметному снижению платежей за энергопотребление для местных жителей. Это стало возможным благодаря поддержке проекта «Инженерный экстрим» ТГАСУ в рамках программы «Приоритет 2030».

Источник:ТГАСУ
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
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#технологии
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#электричество