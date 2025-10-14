В Томске создали ИИ для контроля обучения безопасности в нефтегазовой отрасли

Опубликовано 14 октября 2025, 23:191 мин.
В Томске создали ИИ для контроля обучения безопасности в нефтегазовой отраслиСистема анализирует проведение инструктажей
В пресс-службе Томского политехнического университета (ТПУ) сообщили, что ученые вуза разработали интеллектуальную систему для мониторинга обучения технике безопасности. Программа на основе искусственного интеллекта (ИИ) анализирует видеозаписи инструктажей на предприятиях в нефтегазовой отрасли
© Ferra.ru
Как пояснили в университете, после загрузки видео нейросеть определяет основную тему занятия, транскрибирует речь с привязкой ко времени и формирует краткое описание содержания. Это позволяет упростить навигацию по материалам и быстро находить нужные фрагменты.
Система также фиксирует количество участников, время их прихода и ухода. Такой подход помогает выявлять организационные проблемы, например, опоздания сотрудников из-за транспортных затруднений, и оптимизировать графики проведения обучения.
Разработка уже получила свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Проект реализован при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030».