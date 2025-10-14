В Томске создали ИИ для контроля обучения безопасности в нефтегазовой отрасли

Как пояснили в университете, после загрузки видео нейросеть определяет основную тему занятия, транскрибирует речь с привязкой ко времени и формирует краткое описание содержания. Это позволяет упростить навигацию по материалам и быстро находить нужные фрагменты.

Система также фиксирует количество участников, время их прихода и ухода. Такой подход помогает выявлять организационные проблемы, например, опоздания сотрудников из-за транспортных затруднений, и оптимизировать графики проведения обучения.

Разработка уже получила свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Проект реализован при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030».