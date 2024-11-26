В России
Опубликовано 26 ноября 2024, 16:59
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В Томске создали комбинированную систему теплоснабжения для школ Якутии

Разработка прошла испытания
В пресс-службе Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) сообщили, что ученые вуза разработали комбинированную систему теплоснабжения для школы в поселке Жатай (Якутия). Эта система, основанная на солнечных вакуумных коллекторах, успешно прошла испытания и уже установлена в учебном заведении.
В Томске создали комбинированную систему теплоснабжения для школ Якутии

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Новая система теплоснабжения сочетает в себе передовые технологии для отопления, электроснабжения и горячего водоснабжения. Вакуумные солнечные коллекторы позволяют эффективно нагревать воду с помощью энергии солнца, даже в условиях холода. Для выработки электричества, необходимого для работы оборудования, установлены фотоэлектрические панели. Система также включает альтернативное решение для нагрева воды, использующее гелиоустановку с вакуумными трубчатыми солнечными коллекторами, размещенными на крыше школы.

Система также включает эффективное решение для вентиляции с рекуперацией тепла, а автоматическое регулирование и защита оборудования позволяют значительно сократить потребность в обслуживающем персонале. Внесенные в проект изменения повышают энергоэффективность на более чем пять процентов