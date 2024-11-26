В Томске создали комбинированную систему теплоснабжения для школ Якутии

Новая система теплоснабжения сочетает в себе передовые технологии для отопления, электроснабжения и горячего водоснабжения. Вакуумные солнечные коллекторы позволяют эффективно нагревать воду с помощью энергии солнца, даже в условиях холода. Для выработки электричества, необходимого для работы оборудования, установлены фотоэлектрические панели. Система также включает альтернативное решение для нагрева воды, использующее гелиоустановку с вакуумными трубчатыми солнечными коллекторами, размещенными на крыше школы.

Система также включает эффективное решение для вентиляции с рекуперацией тепла, а автоматическое регулирование и защита оборудования позволяют значительно сократить потребность в обслуживающем персонале. Внесенные в проект изменения повышают энергоэффективность на более чем пять процентов