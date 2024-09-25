В Томске создали материал для одежды, отслеживающий состояние здоровья

Ключевым преимуществом новых электродов является их безопасность для кожи: они не вызывают раздражения, устойчивы к стирке и способны функционировать без применения специальных электропроводящих гелей. Ученые разработали электроды из доступных материалов, используя технологию лазерной обработки термопластика и оксида графена. Это позволяет им обеспечивать высокую электропроводность и механическую стабильность.

Лабораторные тесты показали, что новые датчики значительно менее раздражают кожу по сравнению с традиционными хлорсеребряными электродами. Умная одежда с такими датчиками может измерять пульс спортсменов во время тренировки, собирая информацию сразу с нескольких участков тела, что является явным преимуществом перед обычными фитнес-браслетами.