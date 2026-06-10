В Томске создали наночастицы для диагностики и лечения рака

В работе участвовали специалисты Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий и Инженерной школы ядерных технологий ТПУ, Томского государственного университета, Федерального научно-исследовательского центра цитологии и генетики СО РАН и Института физики прочности и материаловедения имени Панина СО РАН.

Специалисты получили частицы двумя разными методами синтеза и изучили их структурные, морфологические, магнитные и биологические характеристики. В обоих случаях были созданы однофазные наночастицы с улучшенными магнитными свойствами. Предварительные испытания in vitro проводились на клетках глиобластомы и фибробластов с применением магнитного поля низкой интенсивности.

Галлий обладает противоопухолевой активностью, а магнетит обеспечивает чувствительность к магнитному воздействию. Исследователи считают, что такая комбинация может стать основой для магнитно-управляемых систем адресного лечения рака, отметили в ведомстве.