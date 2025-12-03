В Томске создали независимую платформу для научного моделирования

Платформа создается на основе международной программы Geant4, которая изначально была разработана в CERN для экспериментов на Большом адронном коллайдере. Российский аналог не является простой копией, а представляет собой полноценный вычислительный центр.

В настоящее время идет этап наполнения платформы. Ожидается, что она станет доступна для российских пользователей в 2026 году. Разработка позволит устранить существующие барьеры для отечественных исследователей, отметили в пресс-службе.

Платформа будет полезна не только физикам, но и специалистам в радиационной медицине, космических технологиях и материаловедении.