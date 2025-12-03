В Томске создали независимую платформу для научного моделирования

Опубликовано 03 декабря 2025, 14:351 мин.
В Томске создали независимую платформу для научного моделированияGeant4RU поможет российским ученым в исследованиях и промышленности
В пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ) сообщили, что ученые вуза разработали веб-платформу Geant4RU. Она станет независимым цифровым центром для моделирования процессов в науке и промышленности.
Платформа создается на основе международной программы Geant4, которая изначально была разработана в CERN для экспериментов на Большом адронном коллайдере. Российский аналог не является простой копией, а представляет собой полноценный вычислительный центр.
В настоящее время идет этап наполнения платформы. Ожидается, что она станет доступна для российских пользователей в 2026 году. Разработка позволит устранить существующие барьеры для отечественных исследователей, отметили в пресс-службе.
Платформа будет полезна не только физикам, но и специалистам в радиационной медицине, космических технологиях и материаловедении.